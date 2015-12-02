Уткин: «Ростов» выступает здорово. Вот что происходит, когда вовремя платят зарплату»

Телекомментатор Василий Уткин считает, что на успех «Ростова» повлияла финансовая стабильность клуба.

«Про Бердыева сейчас очень много говорят, «Ростов» действительно выступает очень здорово. Как сказал один мой приятель, вот какие чудеса в футболе иногда творит то, что вдруг начинают вовремя платить зарплату. Это крайне важно! Вот в «Динамо» в прошлом году – говорили, что с функционалкой не очень хорошо, видимо, не понимали Черчесова. А выясняется, что из команды собирается уйти главный инвестор, и футболисты это чувствуют, у них на это нюх. У меня близкий друг, Дмитрий Иванов, три года руководил «Динамо» гендиректором, и был принят в тот момент, когда команда была на грани вылета. И в команде выделялись совершенно фантастически премиальные. И он говорит: так устроена психология футболиста, так везде», - поделился Уткин.