Кобелев: «Кокорин вряд ли успеет восстановиться к матчу с «Анжи»

Главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев после матча 17-го тура РФПЛ против «Локомотива» (2:2) рассказал о состоянии нападающего Александра Кокорина, который не принимал в этой встрече участия.

«Саша травмировался на тяжелом поле в Самаре. Вряд ли он успеет восстановиться к игре в пятницу с «Анжи». Конечно, это проблема, что такой футболист сыграл за команду лишь в восьми матчах без учета кубковых. Это огромная потеря. Ведь Кокорин – нападающий, от которого идет острота, который может сам создать момент и сделать результат. Мы вынуждены искать, применять разные схемы, но оперируем при этом одними и теми же игроками. Жизнь заставляет. Надеюсь, это временное явление», – говорит Кобелев.