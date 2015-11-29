Гусев: «ЦСКА главное не растерять гандикап, который они обеспечили себе в течение первого круга»

Бывший полузащитник московского ЦСКА Ролан Гусев выразил мнение, что зимний перерыв пойдет красно-синим на пользу, а сейчас команде Леонида Слуцкого важно не растерять свое очковое преимущество над преследователями.

«Есть объективные причины спада ЦСКА, но болельщикам армейцев не стоит переживать. Уверен, что красно-синие в ближайшее время наладят ситуацию, а сейчас главное не растерять тот гандикап, который они себе обеспечили в течение первого круга. ЦСКА – опытная команда, там знают, как вести себя в подобных ситуациях. Тем более что скоро наступит зимний перерыв, который обязательно пойдет игрокам на пользу. Игры на три фронта изматывают, ведь организм не обманешь. Любая команда не будет отказываться от возможности усилить состав, и ЦСКА не является исключением. Можете спросить Гвардиолу или Луиса Энрике – никто из них не откажется от приобретения новых футболистов.

Этот вопрос зависит только от возможностей клуба, а желание усилиться есть у всех. Но не скажу, что у ЦСКА есть проблемы с составом. Об этом никто не говорил, когда армейцы вели победную серию. Нет причин бить тревогу, поскольку ЦСКА все еще на первом месте, а выводы надо делать в конце сезона», – отметил Гусев.