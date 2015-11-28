Игнашевич и Березуцкий не отправились на матч с «Анжи»

ЦСКА вылетел в Махачкалу на матч 17-го тура Российской футбольной Премьер-лиги против "Анжи", который состоится завтра, 29 ноября, и начнется в 15:00 по московскому времени. Из-за травм встречу пропустят защитники: Сергей Игнашевич, Василий Березуцкий и Георгий Щенииков.

На игру красно-синие отправились в следующем составе: вратари Акинфеев, Чепчугов; защитники А. Березуцкий, Набабкин, Васин, Фернандес, Чернов; полузащитники Вернблум, Дзагоев, Тошич, Миланов, Б. Натхо, Цауня, Головин; нападающие Муса, Думбия, Панченко.