«Манчестер Сити» – «Саутгемптон». Смотреть онлайн

Унизительное поражение в прошлом туре потерпела команда Мануэля Пеллегрини от «Ливерпуля», а потому теперь обязана реабилитироваться перед своими болельщиками в игре с достаточно непростым соперником в лице «Саутгемптона». Конечно, в прошлом сезоне подопечные Рональда Кумана выглядели куда более грозной силой, но и сейчас «святые» способны удивить в каждой отдельной встрече.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу «Манчестер Сити» – «Саутгемптон». Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.