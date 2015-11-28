Перевертайло: «На результат матча с «Кубанью» повлияли наши ошибки»

Главный тренер «Уфы» Евгений Перевертайло после матча 17-го тура Российской футбольной Премьер-Лиги против «Кубани», который завершился со счетом 2:2, заявил, что ничья – наиболее закономерный исход встречи.

«Конечно, наши ошибки повлияли на результаты. У нас было три критических ошибки и соперник две из них использовал. Третью удалось нейтрализовать уже в добавленное время. Но были и хорошие шансы для взятия ворот у нас и немало. В целом футболисты старались. Конечно, надо избавляться от ошибок, прежде всего в обороне и более разнообразно действовать в атаке», – сказал специалист в эфире телеканала «Наш футбол».