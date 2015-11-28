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    РФПЛ. «Кубань» на последних минутах упустила победу в матче с «Уфой»

    В матче 17-го тура Российской футбольной Премьер-лиги "Кубань" на выезде сыграла вничью с "Уфой". Встреча проходила на стадионе "Нефтяник" и завершилась со счетом 2:2. Владислав Игнатьев открыл счет в матче, но спустя семь минут Вячеслав Кротов уравнял шансы команд. Уже на 39-й минуте Арсен Хубулов вновь вывел гостей вперед, а точный удар Ивана Пауревича в компенсированное время установил окончательный результат.

    Чемпионат России. РФПЛ. 17-й тур

    Уфа – Кубань (Краснодар) – 2:2 (1:2) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 – Игнатьев, 12; 1:1 – Кротов, 19; 1:2 – Хубулов, 39; 2:2 – Пауревич, 90+1.

    Уфа: Юрченко, Аликин, Никитин, Стоцкий, Пауревич, Фримпонг (Безденежных, 81), Зинченко, Кротов, Диего Карлос (Ханджич, 62), Марсиньо (Галиулин, 86), Игбун.

    Кубань: Беленов, Бугаев, Клещенко, Шандау, Манолев, Тлисов, Кулик, Игнатьев, Хубулов (Каретник, 80), Рабиу (Мельгарехо, 72), Бальде.

    Предупреждения: Рабиу, 30; Хубулов, 56; Игнатьев, 76.

    Судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург).

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.11.2015 14:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5

      FC Terek-95 28 ноября 2015, 14:52

      Ха ха

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