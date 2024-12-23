Петржела объяснил успех 36-летнего Дзюбы в «Акроне»

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался об игре Артема Дзюбы в составе «Акрона».

Форвард перешел в тольяттинский клуб 12 сентября.

Он забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 11 матчах.

В августе Дзюбе исполнилось 36 лет.

«В РПЛ физически слабые защитники, поэтому Дзюба еще играет в футбол. Артем держится за счет своего роста и габаритов.

Если бы не эти факторы, то он бы давно закончил карьеру, потому что с возрастом Дзюба стал слишком медленным.

В еврокубках он бы не забил ни одного мяча», – считает Петржела.