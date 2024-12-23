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    Петржела объяснил успех 36-летнего Дзюбы в «Акроне»

    Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался об игре Артема Дзюбы в составе «Акрона».

    • Форвард перешел в тольяттинский клуб 12 сентября.
    • Он забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 11 матчах.
    • В августе Дзюбе исполнилось 36 лет.

    «В РПЛ физически слабые защитники, поэтому Дзюба еще играет в футбол. Артем держится за счет своего роста и габаритов.

    Если бы не эти факторы, то он бы давно закончил карьеру, потому что с возрастом Дзюба стал слишком медленным.

    В еврокубках он бы не забил ни одного мяча», – считает Петржела.

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    Источник: «РБ Спорт»

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