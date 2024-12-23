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    Генич объяснил, почему он не «обиженка»

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич не согласился с мнением, что он часто обижается.

    – Ты считаешь себя «обиженкой»?

    – Нет.

    – И я не считаю. Но люди так считают, ну как можно убедить в обратном?

    – Ну ты же обижаешься.

    – На кого? Ну как я могу на Карпина обидеться? Я могу на Дзюбу обидеться, что ли? Ну конечно нет! Ну на кого я могу обидеться?

    – На тех зрителей, которые недовольны твоей работой.

    – Я расстроился из-за истории с «Ростовом», к сожалению, которая с моей стороны давно в прошлом, но они до сих пор обиду держат.

    Их же никто не называет «обиженками» за то, что они со мной на контакт вообще никак не идут после истории «Спартак»«Ростов».

    – Бомбер?

    – Бомбер, очки и так далее. Это был просто эпизод в матче, который я оценил не в пользу «Ростова», не посчитал, что Соболеву надо дать вторую желтую карточку. Все, с тех пор...

    Ну никто же их «обиженками» не называет, их вся Ростовская область, все болельщики поддерживают: «Генич – гондон».

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    Источник: ютуб-канал Тимура Журавеля

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    23.12.2024 23:47
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    Комментарии (3)
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    FCSpartakM
    1734988514
    Генич самая что ни на есть обиженка. Человек полыхает от всего и пол твиттера заблокировал за лайки и комменты. Люди знают
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    NewLife
    1734988630
    Вы с Журавелем не обиженки, вы придурки))
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    SanInstructor
    1734989464
    так так и есть...
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