Генич объяснил, почему он не «обиженка»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич не согласился с мнением, что он часто обижается.

– Ты считаешь себя «обиженкой»?

– Нет.

– И я не считаю. Но люди так считают, ну как можно убедить в обратном?

– Ну ты же обижаешься.

– На кого? Ну как я могу на Карпина обидеться? Я могу на Дзюбу обидеться, что ли? Ну конечно нет! Ну на кого я могу обидеться?

– На тех зрителей, которые недовольны твоей работой.

– Я расстроился из-за истории с «Ростовом», к сожалению, которая с моей стороны давно в прошлом, но они до сих пор обиду держат.

Их же никто не называет «обиженками» за то, что они со мной на контакт вообще никак не идут после истории «Спартак» – «Ростов».

– Бомбер?

– Бомбер, очки и так далее. Это был просто эпизод в матче, который я оценил не в пользу «Ростова», не посчитал, что Соболеву надо дать вторую желтую карточку. Все, с тех пор...

Ну никто же их «обиженками» не называет, их вся Ростовская область, все болельщики поддерживают: «Генич – гондон».