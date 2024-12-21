Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Генич назвал главное событие года в российском футболе

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич сказал, что главным событием уходящего года для него стал 30‑й тур РПЛ сезона-2023/24.

    «Главное событие всего 2024 года? Последний тур прошлого сезона, когда три команды имели шансы на чемпионство. Давно такого не было, когда всe решалось онлайн – за пять минут до конца матча в Петербурге чемпион «Зенит», в перерыве матча в Краснодаре чемпион «Динамо», – сказал Генич.

    • В 30-м туре «Зенит» опередил «Динамо» и вышел на первое место благодаря своей победе над «Ростовом» (2:1) и выигрышу «Краснодара» у бело-голубых (1:0).
    • Решающий мяч для петербуржцев забил Артур на 85-й минуте. В случае ничьей в игре сине-бело-голубых и ростовчан чемпионами бы стали «быки».

    Новости по теме
    Черданцев высказался о результативности Соболева 1
    Медведев прокомментировал информацию о трансфере хавбека «Анжера» в «Зенит» 4
    Хомуха высказался о перестройке состава «Зенита»
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:48
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 