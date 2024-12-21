Генич назвал главное событие года в российском футболе

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич сказал, что главным событием уходящего года для него стал 30‑й тур РПЛ сезона-2023/24.

«Главное событие всего 2024 года? Последний тур прошлого сезона, когда три команды имели шансы на чемпионство. Давно такого не было, когда всe решалось онлайн – за пять минут до конца матча в Петербурге чемпион «Зенит», в перерыве матча в Краснодаре чемпион «Динамо», – сказал Генич.