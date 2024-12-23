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Слуцкий определил цель человеческого существования

23 декабря 2024, 23:55
7

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий на ютуб-канале Nobel объяснил свое появление в Китае.

– Обычно в Азию едут либо миссионеры, большие тренеры, которые заработали денег и идут за новым опытом, либо за большими деньгами, как многие другие тренеры, либо такие, в хорошем смысле, авантюристы, которые любят приключения, что-то новое и неожиданное.

– В данном случае это последний тип в моей ситуации, потому что я заточен на то, чтобы получать новый жизненный опыт. Это не только профессии касается, это касается и любого другого вида деятельности. Я понимал, что [у меня] не такое большое количество вариантов, и мне показалось это безумно интересной историей, то есть это большой клуб, народная команда, которая много лет была неуспешна, шикарный город, интересная новая страна, другой менталитет. Я, если честно, очень впечатлeн этим годом.

Вообще, для чего мы живeм? Для того чтобы получать новый опыт, новые эмоции, новые впечатления, новые знакомства и так далее. То есть это, мне кажется, вообще цель человеческого существования.

Знаешь, я один раз, помню, разговаривал с очень умным человеком и мы говорили про приключения. Я говорю, ну, приключения бывают хорошие, бывают плохие. Он говорит, если ты используешь слово «приключение», в нeм нет отрицательного контекста. Главное, ты переживeшь какие-то эмоции, да? Если ты их пережил, неважно, чем они закончились, и, условно, тебя, не знаю, питон сожрал в джунглях, но это было приключение, или ты там счастливо выбрался, но само приключение – это поход за эмоциями. То есть это точно то, что я получил.

  • Слуцкий последний год работает в «Шанхай Шэньхуа».
  • Контракт действует еще год.
  • Тренер трижды брал РПЛ с ЦСКА.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Китай. Суперлига Шанхай Шэньхуа Слуцкий Леонид
Комментарии (7)
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NewLife
1734988477
Дискурс достойный зюбы - два сапога пара. Этой галиматьей можно оправдать и объяснить все что угодно, удобная болтовня)
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Таврида
1734992322
*****, да мне ***** на тебя, *****, слушай, какая у тебя там тачка, *****, квартиры, cpaчки там *****, яхты, всё, мне *****, хоть там "Бэнтли", хоть ***** ***** "Майбах", хоть "Роллс-Ройс", хоть "Бугатти" *****, хоть стометровая яхта, мне на это нacpaть, понимаешь? Сколько ты там, кого *****, каких баб, каких значит вот этих самок шикарных или атласных, ***** в космос ты летишь, мне на это насрать, понимаешь? Я, *****, в своем познании настолько преисполнился, что я как будто бы уже сто триллионов миллиардов лет, *****, проживаю на триллионах и триллионах таких же планет, понимаешь, как эта Земля, мне уже этот мир абсолютно понятен, и я здесь ищу только одного, *****, - покоя, умиротворения и вот этой гармонии, от слияния с бесконечно вечно
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DOCTOR PENALTY
1735004803
Прочитал я всё это - будто в походе за эмоциями побывал. Просто приключение... *****!!!
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Цугундeр
1735008232
Во напостигался он там !) Прямо Лео- цзы, а не Лёня.)
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Борис34684
1735011106
Лёня димагог конкретный.
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slavа0508
1740234825
Да всё правильно Леонид говорит пока получаешь новые эмоции . познаёшь что то новое . новые впечатления ...как только остановился всё надоело не чего не хочешь всё значит прошил жизнь и не важно 40 тебе или 60 ....только вот к сожалению простому работяге не так то просто получить новые эмоции или пережить приключения закован в цепи зарабатывание на пропитание ...на другое уже нет не сил . не времени не финансов ....
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