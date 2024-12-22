Генич составил символическую сборную РПЛ

Комментатор Константин Генич составил символическую сборную из лучших игроков, выступающих в РПЛ. В нее попал только один представитель «Спартака» – вратарь Александр Максименко.

Вратарь: Александр Максименко («Спартак»);

Защитники: Дуглас Сантос, Нино (оба – «Зенит»), Максим Осипенко («Ростов»), Дмитрий Кабутов («Рубин»);

Полузащитники: Иван Обляков (ЦСКА), Данил Глебов («Ростов»), Бителло («Динамо» Москва);

Нападающие: Мирлинд Даку («Рубин»), Константин Тюкавин («Динамо» Москва), Максим Глушенков («Зенит»).