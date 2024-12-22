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    Генич составил символическую сборную РПЛ

    Комментатор Константин Генич составил символическую сборную из лучших игроков, выступающих в РПЛ. В нее попал только один представитель «Спартака» – вратарь Александр Максименко.

    Вратарь: Александр Максименко («Спартак»);

    Защитники: Дуглас Сантос, Нино (оба – «Зенит»), Максим Осипенко («Ростов»), Дмитрий Кабутов («Рубин»);

    Полузащитники: Иван Обляков (ЦСКА), Данил Глебов («Ростов»), Бителло («Динамо» Москва);

    Нападающие: Мирлинд Даку («Рубин»), Константин Тюкавин («Динамо» Москва), Максим Глушенков («Зенит»).

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (2)
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    NewLife
    1734881467
    На вкус и цвет -товарищ нет)
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    Иван Петров 1986
    1734882829
    Но это же генич. Наш лучший знаток футбола.
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