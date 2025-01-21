Генич отреагировал на 35-миллионный трансфер «Зенита»

Комментатор Константин Генич высказался о переходе Луиса Энрике в «Зенит».

Ранее сообщалось, что петербургский клуб заплатил за 24-летнего бразильца 35 миллионов евро.

В самом «Зените» утверждают, что получили вингера, отдав «Ботафого» двух своих футболистов: Вендела и Артура.

– Луис Энрике играл в «Бетисе», поэтому логично спросить у знатока испанского футбола о новичке. Какое впечатление оставил бразилец?

– Не такой большой период он провел в «Бетисе», но помню, что была сумасшедшая игра и фантастический гол в ворота «Лацио» в Лиге Европы.

Луис Энрике – игрок с хорошими данными, уверенно и смело обыгрывает один в один, действует на позиции вингера. У него были заметные матчи, где он на кураже показывал топовый футбол, при этом бывали матчи и не очень хорошие, но тогда и сам «Бетис» выглядел соответствующе.

Смотрю статистику в Бразилии, она вдохновляющая, в Испании же Луис Энрике не так много отыграл, чтобы сформировать окончательное мнение о нем.

В любом случае это свежая кровь для «Зенита». Если от Артура за 15 миллионов ждали, что футболист будет делать разницу, то Луис Энрике с его трансферной стоимостью 35 миллионов (если верить инсайдерам) должен выигрывать матчи в одиночку.