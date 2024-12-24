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    • Агент Гурцкая обматерил критиков Воробьева, убившего зайцев на охоте

    Агент Гурцкая обматерил критиков Воробьева, убившего зайцев на охоте

    Футбольный агент Тимур Гурцкая оценил скандал с участием нападающего «Локомотива» Дмитрия Воробьева.

    • 27-летний футболист был на охоте, где сфотографировался с убитыми зайцами.
    • Он провел в этом сезоне 24 матча, забил 5 голов и сделал 3 ассиста.
    • Форвард перешел в московский клуб летом из «Оренбурга» за 2,5 млн евро.

    – Жалко зайчиков?

    – Если бы он их убил в зоопарке, то да. А если на охоте, есть лицензия, разрешения на отстрел зайцев. У человечества всю жизнь было развлечение охота.

    – Как назовешь тех, кто стал осуждать Воробьева?

    – *** [идиоты]. Нет другого слова, когда человека осуждают за любое событие, не разобравшись, и надо накидать хейта.

    Когда заслуженно провинился – да. Но здесь в отпуске, на досуге, слов нет.

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    Источник: «РБ Спорт»

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