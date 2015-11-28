Бундеслига. «Бавария» одержала очередную победу и другие результаты

В матче 14-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» со счетом 2:0 взяла верх над берлинской «Гертой».

В другой встрече вечера «Ганновер-96» решил вопрос об исходе матча с «Ингольштадтом» еще в первом тайме, а во второй половине игры лишь укрепил собственное превосходство.

Гол экс-игрока ЦСКА Стивена Цубера не помог «Хоффенхайму» удержать преимущество в матче с «Боруссией» из Менхенгладбаха – 3:3.

«Гамбург» в гостях добился уверенной победы над «Вердером», а «Майнц» минимально одолел «Айнтрахт» – 2:1.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 14-й тур

Бавария – Герта – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Мюллер, 34; 2:0 – Коман, 41.

Вердер – Гамбург – 1:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Иличевич, 3; 0:2 – Грегоритч, 27; 1:2 – Уджа, 62; 1:3 – Мюллер, 68.

Ганновер-96 – Ингольштадт – 4:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Марсело, 5; 2:0 – Андреасен, 11; 3:0 – Караман, 24; 4:0 – Бех, 85.

Хоффенхайм – Боруссия М – 3:3 (2:1)

Голы: 0:1 – Джонсон, 5; 1:1 – Цубер, 11; 2:1 – Полански, 34; 3:1 – Амири, 47; 3:2 – Дрмич, 56; 3:3 – Джонсон, 87.

Майнц – Айнтрахт – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Муто, 5; 2:0 – Малли, 42; 2:1 – Сеферович, 61.

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