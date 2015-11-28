Ломбертс: «Не удивлюсь, если в Бельгии моих родственников арестуют как фанатов «Зенита»

Бельгийский защитник «Зенита» Николас Ломбертс, ранее выступавший за «Гент», вновь прокомментировал новость о том, что из-за российско-турецкого конфликта встреча может пройти без болельщиков сине-бело-голубых.

«Да, я слышал о решении мэра Гента. Это смешно. Так решать проблемы безопасности – это очень по-бельгийски. Я говорил об этой истории с одним из своих лучших друзей, он работает в «Генте». Он сказал мне, что если у меня не получится получить билеты для своих родственников через «Зенит», а мне надо около 30 билетов, то он сможет мне помочь. Но это будет самой большой шуткой в моей жизни, если в итоге их арестуют как фанатов «Зенита». В Бельгии такое возможно», – заявил Ломбертс.