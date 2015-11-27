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    Ломбертс: «Спасибо мэру Гента за гостеприимство»

    Защитник «Зенита» Николас Ломбертс на своей странице в Instagram прокомментировал решение городских властей Гента не пускать российских фанатов на матч шестого тура Лиги чемпионов между петербуржцами и «Гентом». Первым о возможности такой меры заявил мэр бельгийского города Даниэль Термон.

    «В какой момент Грозный стал более безопасным местом, чем Гент? Уважаемые россияне, теперь вы знаете, куда не стоит в следующий раз отправляться в путешествие. Спасибо, Даниэль Термон, за ваше гостеприимство», – написал по этому поводу Ломбертс.

    Напомним, что сам Ломбертс – бельгиец и в свое время выступал за «Гент».

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    27.11.2015 22:52
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +36

      graf34 28 ноября 2015, 09:54

      Но что-то, но сравнения с Грозным точно не ожидал - но вс е в точку...Возможно, только такие крайние точки зрения помогут изменить ситуацию...

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      Рейтинг: +269

      grand-igor 28 ноября 2015, 09:43

      «В какой момент Грозный стал более безопасным местом, чем Гент? Уважаемые россияне, теперь вы знаете, куда не стоит в следующий раз отправляться в путешествие
      ПРЯМО В ТОЧКУ!!!!

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      Рейтинг: +11

      ермакк 28 ноября 2015, 00:43

      Наверно немного перегнул планку, но прав. Правду матушку, чтоб знали!

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