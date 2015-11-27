«Гент» проведет переговоры с мэром города по поводу матча против «Зенита»

«Гент» проведет переговоры с мэром города Даниэлем Термоном о его решении не допускать болельщиков «Зенита» на матч шестого тура Лиги чемпионов. Об этом сообщил глава пресс-службы бельгийского клуба Вим Де Бук.

По его словам, результаты переговоров станут известны в понедельник 30 ноября.

«Официально мэр города Гент запретил посещение стадиона российскими фанатами, это не решение клуба «Гент», а решение руководства города. Клуб «Гент» проведет переговоры с мэром по поводу сложившиеся ситуации, подробности переговоров и их результаты будут известны в понедельник», – говорит Де Бук.