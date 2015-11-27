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  • «Гент» проведет переговоры с мэром города по поводу матча против «Зенита»

«Гент» проведет переговоры с мэром города по поводу матча против «Зенита»

27 ноября 2015, 23:37
8

«Гент» проведет переговоры с мэром города Даниэлем Термоном о его решении не допускать болельщиков «Зенита» на матч шестого тура Лиги чемпионов. Об этом сообщил глава пресс-службы бельгийского клуба Вим Де Бук.

По его словам, результаты переговоров станут известны в понедельник 30 ноября.

«Официально мэр города Гент запретил посещение стадиона российскими фанатами, это не решение клуба «Гент», а решение руководства города. Клуб «Гент» проведет переговоры с мэром по поводу сложившиеся ситуации, подробности переговоров и их результаты будут известны в понедельник», – говорит Де Бук.

Источник: Р-Спорт
Лига чемпионов Лига чемпионов Гент Зенит
Комментарии (8)
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Zenit_EKB_88
1448657352
Че за бред,тогда можно им тех.поражение и пусть сидят вообще ровно
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mayski
1448687326
Куда УЕФА смотрит? тут политика на футбольные дела оказывает прямое влияние
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REDWHITE_
1448690419
не хотят приезда с-б-голубых))
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hunta
1448692077
Такие вещи нельзя оставлять безнаказанными, необходимо вмешаться на уровне правительства, иначе всякая шваль будет о нас "обтирать ноги"....
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grand-igor
1448692469
не могут организовывать безопасность! на нейтральном поле пусть играют!
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Mikhalych
1448694340
Ну, если такая петрушка, то в духе игры в fair play), пусть и своих не пускают да и играют при пустых трибунах
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Лыков
1448694392
3 очка надо снимать
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атеист
1490950148
Эти демократы достали.
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