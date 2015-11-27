Пресс-служба «Зенита»: «Принципы УЕФА будут нарушены, если матч не смогут посетить только наши фанаты»

Глава пресс-службы «Зенита» Дмитрий Циммерман прокомментировал решение городских властей Гента не пускать российских болельщиков на матч шестого тура Лиги чемпионов между петербуржским клубом и «Гентом».

«Слова представителя бельгийского клуба означают, что мэр Гента принял решение, согласно которому болельщики «Гента» автоматически не могут посетить матч «Гент» – «Зенит». В противном случае будут грубейшим образом нарушены основополагающие программы УЕФА – Respect и Fair Play», – говорит Циммерман.