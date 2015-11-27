Мутко: «УЕФА поступил правильно в вопросе с матчем «Гент» - «Зенит»

Министр спорта России и президент РФС Виталий Мутко прокомментировал решение УЕФА не переносить матч шестого тура Лиги чемпионов «Гент» - «Зенит» на нейтральное поле.

«Считаю, что этого делать не нужно. Если мы пойдем этим путем, то в половине стран не сможем проводить соревнования. УЕФА поступил правильно, не согласившись переносить матч", – говорит Мутко.

Отметим, что ранее сегодня чиновник сам обратился в УЕФА с запросом о переносе этой игры.

Напомним, мэр Гента, где проживает большая турецкая диаспора, заявил, что намерен запретить болельщикам из России посещение матча в связи с обострением в российско-турецких отношениях. После этого предложение перенести игру на нейтральное поле озвучил гендиректор «Зенита» Максим Митрофанов.