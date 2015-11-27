Мутко предлагает УЕФА перенести матч «Гент» – «Зенит» на нейтральное поле

Министр спорта России и президент РФС Виталий Мутко отправил в УЕФА официальный запрос на перенос матча шестого тура группового турнира Лиги чемпионов, в котором «Зенит» сыграет с «Гентом», на нейтральное поле.

«Если руководители города, страны не готовы обеспечить безопасность, то матч надо переносить на нейтральное поле. Я сегодня уже отправил такое послание в УЕФА», – рассказал Мутко.

Напомним, ранее мэр города Гент Даниэль Термон выступил с заявлением, в котором говорится о прямом запрете приезда фанатам «Зенита» матч.