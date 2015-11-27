Федецкий: «С чего вы взяли, что сезон «Днепра» провальный?»

Защитник «Днепра» Артем Федецкий после матча пятого тура группового этапа Лиги Европы с «Лацио» (1:3) прокомментировал потерю шансов своей команды на выход из группы.



«Провальный сезон? С чего бы вы взяли что он провальный? Такое бывает. Есть объективные и субъективные причины. Конечно, все расстроены, но не нужно опускать руки.



Сегодня у нас горели глаза, мы старались играть в тот футбол, который показывали в прошлой Лиге Европы. Матч с «Сент-Этьеном» и этот – земля и небо. Сегодня мы вышли с агрессией, но совершили ошибки, за которые нас наказали» – цитирует Федецкого телеканала «Футбол 1».