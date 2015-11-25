«Спартак» отменил семь сборов в Турции

У столичного «Спартака» было запланировано семь сборов в зимнюю паузу в Турции: по три – у дубля и «Спартака-2», один – у основной команды. Учитывая рекомендации РФС, которые были даны сегодня на заседании исполкома, руководство столичного клуба приняло решение отменить эти поездки. В настоящее рассматриваются альтернативные варианты, чтобы все команды из структуры клуба могли должным образом подготовиться к весенней стадии своих чемпионатов.

Напомним, что сегодня в Доме футбола на Таганке прошло заседания исполкома РФС, где было рекомендовано всем российским клубам отказаться от сборов в Турции. Обострение российско-турецких отношений произошло из-за вчерашнего инцидента со сбитым российским бомбардировщиком Су-24, выполнявшим боевую задачу. Он был сбит ракетой «воздух-воздух» турецким самолетом F-16 над территорией Сирии.