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    Российским клубам рекомендовано воздержаться от сборов в Турции

    Исполком РФС порекомендовал российским клубам воздержаться от проведения сборов в Турции в связи с известными событиями вчерашнего дня.

    «Исполком РФС не жестко потребовал, а рекомендовал клубам рассмотреть вопрос о целесообразности проведения сборов в Турции. Некоторые клубы уже внесли предоплату. Например, Ольга Юрьевна Смородская об этом сказала. Хотя речь идет сейчас об очень серьезных вещах», - заявил президент РФПЛ Сергей Прядкин.

    Напомним, что сегодня в Доме футбола на Таганке прошло заседания исполкома РФС.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.11.2015 14:33
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +532

      Бан 25 ноября 2015, 17:12

      Пусть тогда РФС поможет финансово клубам и они с удовольствием поедут в Испанию. А вот так, лизать за счет других, это не порядочно.

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      Рейтинг: +2606

      Freyk 25 ноября 2015, 15:14

      И в чем смысл? Пассажирский самолет-то не собьют, он даже в теории не может случайно нарушить границу, если он и так летит в Турцию.

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      Рейтинг: +249

      Alek7183 > Freyk 25 ноября 2015, 18:26

      Смысл плюнут в подлое турецкое хайло.

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