Российским клубам рекомендовано воздержаться от сборов в Турции

Исполком РФС порекомендовал российским клубам воздержаться от проведения сборов в Турции в связи с известными событиями вчерашнего дня.

«Исполком РФС не жестко потребовал, а рекомендовал клубам рассмотреть вопрос о целесообразности проведения сборов в Турции. Некоторые клубы уже внесли предоплату. Например, Ольга Юрьевна Смородская об этом сказала. Хотя речь идет сейчас об очень серьезных вещах», – заявил президент РФПЛ Сергей Прядкин.

Напомним, что сегодня в Доме футбола на Таганке прошло заседания исполкома РФС.