Ибрагимович: «Идеальный сценарий – победа «ПСЖ» и мой хет-трик»

Форвард «ПСЖ» Златан Ибрагимович рассказал о том, что организовал телевизионную трансляцию предстоящего матча своей команды с «Мальме» на центральной площади.

«Это потрясающе – иметь возможность сыграть против «Мальме» в Мальме, который я считаю своим домом. Как только жеребьевка определила их нам в соперники, я сразу сказал, что хочу зарезервировать главную площадь для просмотра, и сделал это. Хочу, чтобы этот матч увидели все желающие.

Я делаю это, чтобы доставить радость городу. Я остался таким же человеком после отъезда отсюда. И хочу, чтобы каждый знал, что нет ничего невозможного.

Идеальный сценарий – победа «ПСЖ» и мой хет-трик, а после матча фанаты по всему городу будут скандировать мое имя. Но вообще-то я надеюсь, что местные болельщики все-таки будут поддерживать «Мальме» во время игры», – сказал Ибрагимович.

Напомним, что матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Мальме» – «ПСЖ» состоится в среду, 25 ноября, в 22:45 по московскому времени.