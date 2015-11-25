Ярмоленко: «Я отомстил за Реброва»

Нападающий киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко доволен тем, что забил пенальти в ворота голкипера «Порту» Икера Касильяса.

«Выиграли у достаточно сильного и серьезного соперника. Все выложились, отдали все силы, поэтому есть причины для радости. Сергей Ребров просил, чтобы мы ничего не боялись и играли в тот футбол, который демонстрируем в чемпионате Украины. В тот футбол, который мы любим. Понимали, что если проиграем, то никто нас за это не убьет, а если выиграем — будем вести дальше борьбу за выход из группы.



Когда принял решение бить пенальти по центру? Еще до игры я просматриваю, как действуют вратари. Обратил внимание, что Икер Касильяс все время гадает, поэтому еще до игры решил, что если будет пенальти — буду бить по центру.

Ребров в 2000-м не забил Икеру? Значит, я отомстил за Станиславовича», - сказал Ярмоленко.