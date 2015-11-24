Щенников и Василий Березуцкий не смогут сыграть с «Вольфсбургом»

Защитники московского ЦСКА Василий Березуцкий и Георгий Щенников не смогут помочь своей команде в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Вольфсбурга». Как сообщает источник, Березуцкий не успел закончить восстановление после своего повреждения, а Щенников не сыграет из-за мышечной травмы бедра.

Отмечается, что также участие во встрече не сможет принять полузащитник армейцев Роман Еременко, на прошлой неделе перенесший операцию.

Игра ЦСКА – «Вольфсбург» состоится 25 ноября. Начало в 20:00 по московскому времени.