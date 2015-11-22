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РФПЛ. «Мордовия» разошлась миром с «Динамо»

22 ноября 2015, 16:26
3

Сегодня в рамках 16-го тура Российской футбольной Премьер-лиги «Мордовия» на своем поле принимала «Динамо». Встреча завершилась со счетом 1:1. На гол хавбека Александра Ташаева хозяева ответили точным ударом полузащитника Дамьена Ле Таллека.

Чемпионат России. РФПЛ. 16-й тур

Мордовия (Саранск) – Динамо (Москва) – 1:1 (0:1) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 – Ташаев, 55; 1:1 – Ле Таллек, 70.

Мордовия: Ревишвили, Фибел, Рыков, Тишкин, Дудиев (Джало, 65), Ле Таллек, Власов (Самодин, 73), Махмудов (Сысуев, 12), Стеванович, Шитов, Луценко.

Динамо: Габулов, Козлов, Губочан, Дьяков, Морозов (Живоглядов, 90), Соснин, Ташаев, Зобнин, Жирков, Ионов, Погребняк.

Предупреждения: Фибел, 55; Сысуев, 89; Погребняк, 38; Ионов, 82; Соснин, 85

Судья: Владимир Москалев (Воронеж).

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Мордовия Динамо Ле Таллек Дамьен Ташаев Александр
Комментарии (3)
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1bear
1448201344
Ну как же так??? Динамо???
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Sviro
1448202917
Вот такая вот печалька для обоих! Ну и ладушки. Далеко не уйдут.
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Серёга-Динамовец
1448204706
Просто Пашка-Деревяшка не может 100% момент реализовать,ну а не можешь ты,обязательно забьют тебе.очень расстроен ничьёй,потеряли 2 очка!!!
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