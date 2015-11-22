Матч «Зенит» – «Валенсия» будет судить Моэн, Карасеву доверили игру «Лион» – «Гент»

На матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Валенсией» будет работать норвежская бригада арбитров во главе с Свейном Моэном. Помощниками Моэна станут Ким Томас Хаглунд и Франк Андас. В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов Моэн отработал на трех матчах Лиги чемпионов и показал в общей сложности пять желтых карточек.

Российский арбитр Сергей Карасев, в свою очередь, получил назначение на другой матч этой группы и обслужит встречу «Лиона» и «Гента». Его помощниками на линии станут Антон Аверьянов и Тихон Калугин.