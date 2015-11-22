Панченко: «До Евро еще полгода, поэтому рук опускать не буду»

Нападающий ЦСКА Кирилл Панченко рассказал о своем положении в нынешнем клубе и об отсутствии приглашения в сборную России.

– У тебя выдается крайне противоречивый сезон – сперва сидел на скамейке долгое время, зато потом прорвало – четыре гола за месяц.

– Когда нет игрового времени, стараешься проявить себя на тренировках, потому что иначе никак и ничего не докажешь. Наверное, тренерский штаб ЦСКА оценил мою работу в тренировочном процессе. Когда получил шанс – забил, и со временем стал играть больше.

–​ Часто бывает чувство досады, когда тренируешься должным образом, а тренер выбирает другого игрока?

– Несомненно. Особенно когда понимаешь, что ты в хороших физических кондициях. Понимаешь, что готов, но тебе не дают шанс. Это нормальная реакция. Так происходит и в спорте, и на любой работе. Нужно просто переступить через это, не держать ни на кого обиды, ведь футбол такое не прощает. Держи себя в тонусе и получишь свой шанс.

–​ Ты отлично провел последние полтора месяца. Но в сборную тебя так и не вызвали.

– Чувства досады нет. Я ведь только начал играть в основе. Нужно набрать лучшую форму, чтобы тебя вызвали в сборную. Руки уж точно опускать не буду, ведь до Евро-2016 еще целых полгода.