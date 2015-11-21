Виллаш-Боаш: «С выходом Халка наши игроки получают вдохновение»

Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш после разгромной победы своей команды над «Уралом» в матче 16-го тура РФПЛ (3:0) поделился мнением от данной встречи.

«В целом очень хороший матч, много передач, владение мячом. Очень важным был второй гол, забитый с углового во втором тайме. После этого мы вернулись к владению мячом и созданию моментов, в итоге все завершилось хорошо.

Что касается Халка, то и до его выхода мы показывали хороший футбол. Понятно, что с выходом Халка на поле наши игроки получают вдохновение, а соперники сталкиваются с определенными проблемами. Но и без него мы действовали хорошо. Халк – очень сильный игрок, он может изменить ход матча. Очень рады, что в нашем составе есть такой игрок.

Однако наша задача остается прежней – набирать очки, сокращать дистанцию от ЦСКА и делать так, чтобы исход чемпионата еще не был предрешен», – заявил португалец.