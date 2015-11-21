Сергей Ребров: «Судите справедливо!»

Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров прокомментировал победу над «Олимпиком» (3:0) в матче 15-го тура УПЛ.

«Всегда сложно играть после матчей сборных, особенно после таких успешных. Я рад, что те ребята, которые вышли на сегодняшнюю игру, отнеслись серьезно к этому сопернику, потому что мы имели проблемы с этой командой как в прошлом сезоне, так и в текущем. «Олимпик» – организованная команда, которая умеет обороняться. Мы не дали сегодня сопернику практически никаких шансов и, думаю, заслуженно добыли три очка.

Все говорят, что судьи помогают «Динамо»... Да никто не помогает! Если у них люди три раза играют рукой, и им не дают карточку, а у нас только первый раз – и сразу желтая. При этом, когда игрока сзади бьют по ахилловому сухожилию, карточку не дают. Это ненормально. Я не говорю, что игра была слишком грубой или агрессивной, но если бьют сзади, то один раз можно предупредить, чтобы дальше пресечь эту грубость. Тем более, нам играть в еврокубках через несколько дней. Я не говорю, что кто-то должен благосклонно относиться к нашей команде. Судите справедливо», – сказал Ребров.