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Сергей Ребров: «Судите справедливо!»

21 ноября 2015, 04:23
1

Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров прокомментировал победу над «Олимпиком» (3:0) в матче 15-го тура УПЛ.

«Всегда сложно играть после матчей сборных, особенно после таких успешных. Я рад, что те ребята, которые вышли на сегодняшнюю игру, отнеслись серьезно к этому сопернику, потому что мы имели проблемы с этой командой как в прошлом сезоне, так и в текущем. «Олимпик» – организованная команда, которая умеет обороняться. Мы не дали сегодня сопернику практически никаких шансов и, думаю, заслуженно добыли три очка.

Все говорят, что судьи помогают «Динамо»... Да никто не помогает! Если у них люди три раза играют рукой, и им не дают карточку, а у нас только первый раз – и сразу желтая. При этом, когда игрока сзади бьют по ахилловому сухожилию, карточку не дают. Это ненормально. Я не говорю, что игра была слишком грубой или агрессивной, но если бьют сзади, то один раз можно предупредить, чтобы дальше пресечь эту грубость. Тем более, нам играть в еврокубках через несколько дней. Я не говорю, что кто-то должен благосклонно относиться к нашей команде. Судите справедливо», – сказал Ребров.

Источник: ФК «Динамо» Киев
Украина. Премьер-Лига Украина Динамо К Олимпик
Комментарии (1)
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Zeff
1448078901
Как же вам не помогать. Вы же самые, самые. А Шахтёр теперь Львовский. Скоро, не дай бог, польским станет. Отдали бы его нам. Нам нужны хорошие команды. И вам хорошо: Киев- всё время чемпион.
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