Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Семин: «Не вижу в РФПЛ легионеров, которые бы усилили нашу сборную»

    Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин рассказал о том, что негативно относится к натурализации игроков для национальной команды.

    «К натурализации иностранных игроков в принципе я отношусь плохо. Должны свои играть. Если мы сможем натурализовать Лионеля Месси, Криштиану Роналду или Златана Ибрагимовича, то я согласен, а футболисты другого уровня пользы не принесут. В российском чемпионате не вижу таких легионеров, которые бы усилили нашу национальную сборную», - сказал Семин.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.11.2015 01:11
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +144

      plusnindimon 20 ноября 2015, 12:39

      Да ты совсем ничего не видишь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +173

      Serjik78 20 ноября 2015, 12:17

      Бухать надо поменьше, Юрий Палыч ;)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 20 ноября 2015, 09:19

      ну что вы начали с Халком ,Гараем они уже заиграны за сборную ,там так много таких кандидатов,а вот кто не заигран,реально кандидатов нету ,может только Фернандес,Ари слабоват мое мнение ,а других кандидатов нет,да и эти не усилят особо нашу сборную

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1126

      richi 20 ноября 2015, 09:11

      Даже Гарай с Халком не усилили бы?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36

      graf34 20 ноября 2015, 07:33

      Товарищ Семин, надо реально смотреть на вещи - Месси и т.д. никак не придут выступать в нашу сборную (кстати, они не то что в сборную, но и в чемпионат ни за какие деньги не приедут)... А вот попробовать никогда бы не помешало... В других видах спорта помогло же...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 20 ноября 2015, 06:15

      Правильно все сказал.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 20 ноября 2015, 05:50

      Т.е даже Гарай, не будь он заигран за Аргентину?

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11