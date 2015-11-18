Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Манучарян: «Думал, Промес уже закончил с футболом»

    Нападающий «Урала» Эдгар Манучарян признался, что он был уверен, что Квинси Промес, которого он знал еще по «Аяксу», закончил карьеру футболиста.

    «Когда я играл, Озбилиз и Эбесилио были еще мелкие. Бюттнера не помню. Насчет Промеса расскажу историю. Мы с ним играли в «Харлеме», а потом встретились в Екатеринбурге. Выходим на поле, он меня обнимает и говорит: «Эдгар, не узнаешь?» Я смотрю – знакомое лицо! Даже подумать не мог, что Промес из «Харлема» и Промес из «Спартака» – один и тот же человек. Мне казалось, он уже закончил с футболом», - рассказал Манучарян.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.11.2015 10:35
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +35

      KoLyaNN 18 ноября 2015, 18:38

      Прикольно)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +465

      Barsuk52 18 ноября 2015, 13:50

      ха

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11