Фабрегас: «Конечно же, я слежу за «Барселоной»

Полузащитник «Челси» Франсеск Фабрегас признался, что продолжает следить за своим бывшим клубом – «Барселоной».

«Барселона» располагает фантастическими игроками. То атакующее трио, которым располагают в команде, может решить исход любого матча.

Конечно же, я слежу за «Барселоной». Уже 21 ноября состоится класико – это величайший матч в современном футболе. За полтора года я пропустил не больше семи игр с участием «Барселоны», – признался Фабрегас.

Напомним, что матч «Реал» – «Барселона» состоится в субботу, 21 ноября, в 20:15 по московскому времени.