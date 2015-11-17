Пименов: «Большой результативности в матче с Хорватией не жду»

Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов не ждет большой результативности от команды Леонида Слуцкого в предстоящем матче со сборной Хорватии.

«Большой результативности не жду, честно. На тех, кто хочет себя излишне проявить, это все может сказаться не лучшим образом. Надо понимать свои сильные и слабые стороны, чтобы грамотно всей этой информацией пользоваться. Если честно, то я бы даже поспорил кто сильнее: Португалия или Хорватия? Балканцы играют в более жесткий и оборонительный футбол, исполнители у них качественнее», – считает Пименов.

Товарищеский матч Россия – Хорватия состоится во вторник, 17 ноября, в 19:00 по московскому времени.

Полностью эксклюзивное интервью Руслана Пименова можно прочитать на страницах «Бомбардира».