Касильяс вышел на седьмое место среди всех футболистов по числу матчей за сборные

Вратарь «Порту» и сборной Испании Икер Касильяс вышел на поле в товарищеском матче с командой Англии (2:0).

Эта встреча стала для него 165-й игрой за сборную, благодаря чему Касильяс обошел бывшего полузащитника национальной команды США Коби Джонса и вышел на седьмое место по числу матчей за сборные среди всех футболистов.

Больше испанца за свои команды сыграли Ахмед Хассан (Египет, 184), Мохамед Аль-Деайя (Саудовская Аравия, 178), Клаудио Суарес (Мексика, 177), Хоссам Хассан (Египет, 169), Иван Уртадо (Эквадор, 167) и Виталий Астафьев (Латвия, 167).