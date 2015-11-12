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Анчелотти сменит Пеллегрини в «Манчестер Сити»

12 ноября 2015, 06:38
5

Очередной виток слухов в британских СМИ отправил известного итальянского специалиста Карло Анчелотти на тренерский мостик «Манчестер Сити». Команда после 12 туров делит первое место с «Арсеналом», но об отставке нынешнего главного тренера Мануэля Пеллегрини говорят уже не первый день: он может покинуть команду в случае неудачи в сезоне. При этом его контракт рассчитан до середины 2017 года.

Конкурировать с Анчелотти за это место может Хосеп Гвардиола. Но сам испанец ждет решительных шагов от руководства «Баварии», которое может предложить ему новый контракт на улучшенных условиях, что логично, учитывая интерес также со стороны «Челси».

Стоит отметить, что Анчелотти поработал едва ли не со всеми грандами в Европе в качестве главного тренера. В его резюме значатся «Ювентус», «Милан», «Челси», «ПСЖ» и «Реал», который он покинул по окончании прошлого сезона.

Источник: Daily Star
Англия. Премьер-лига Англия Манчестер Сити Бавария Пеллегрини Мануэль Анчелотти Карло Гвардиола Хосеп
Комментарии (5)
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Taga25
1447305409
Шейхи запарились вкладывать деньги...)))
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st79self
1447316644
игроки топ уровня МС,надо давно поменять тренера,если нет результат,сколько можно сидеть на одном месте,пролетая с лч... на любого меняйте... давайте только дождемся окончания сезона и окончательно в этом убедимся..а потом можно и пинок для скорости задать
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HardPony
1447321419
Пеллигрини пора уходить уже года 2 как. В лч показывает убогую игру. ссытся от любого гранда и не только
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Путь так далёк
1447324379
В ман сити надо назначать Симеоне и никого другого !
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Marchen
1447327059
зря
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