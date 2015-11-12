Анчелотти сменит Пеллегрини в «Манчестер Сити»

Очередной виток слухов в британских СМИ отправил известного итальянского специалиста Карло Анчелотти на тренерский мостик «Манчестер Сити». Команда после 12 туров делит первое место с «Арсеналом», но об отставке нынешнего главного тренера Мануэля Пеллегрини говорят уже не первый день: он может покинуть команду в случае неудачи в сезоне. При этом его контракт рассчитан до середины 2017 года.

Конкурировать с Анчелотти за это место может Хосеп Гвардиола. Но сам испанец ждет решительных шагов от руководства «Баварии», которое может предложить ему новый контракт на улучшенных условиях, что логично, учитывая интерес также со стороны «Челси».

Стоит отметить, что Анчелотти поработал едва ли не со всеми грандами в Европе в качестве главного тренера. В его резюме значатся «Ювентус», «Милан», «Челси», «ПСЖ» и «Реал», который он покинул по окончании прошлого сезона.