Руководство «Кубани» огласило бюджет на текущий сезон

Иван Перонко, глава Федерации футбола Краснодарского края заявил, что бюджет «Кубани» в нынешнем сезоне составляет 1,2 миллиарда рублей. Напомним, в летнее трансферное окно команду покинули лидеры: Шарль Каборе перешел в «Краснодар» на правах аренды, а Ивелин Попов отправился в московский «Спартак».



«Бюджет где-то 1,2 миллиарда рублей. Это, конечно, меньше, чем в прошлом сезоне. Он снизился в том числе в связи с оптимизацией и уходом высокооплачиваемых футболистов — например, Ивелина Попова и Шарля Каборе», – отметил Перонко.