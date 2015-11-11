Снейдер: «Ван Перси должен быть частью сборной Голландии»

Полузащитник сборной Голландии и «Галатасарая» Уэсли Снейдер поделился своим мнением о не вызове нападающего «Фенербахче» Робина ван Перси в национальную команду на товарищеские матчи против Уэльса и Германии.

«Ван Перси должен быть частью команды, если он находится в игровом тонусе. Но не мне судить о форме того или иного игрока.

Я был в похожей ситуации два года назад и из нее есть два выхода. Либо ты опускаешь руки, либо начинаешь работать и трудиться в поте лица, доказывая всем вокруг их неправоту. Я выбрал второй вариант и, надеюсь, Робин сделает также», – сказал Снейдер.