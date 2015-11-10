Слуцкий: «Черышев – единственный наш игрок, находящийся в топ-клубе»

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий объяснил вызов на товарищеские матчи полузащитника «Реала» Дениса Черышева, который в своем клубе лишен игровой практики.

«Денис вызывается все время. Во-первых, он единственный футболист, находящийся и пытающийся конкурировать в топ-клубе. Мы не должны ни в коем случае закрывать возможность вызова в национальную команду для людей, которые захотят уехать в ведущий европейский чемпионат», – говорит Слуцкий.

По мнению наставника, Черышеву в «Реале» приходится выдерживать сильную конкуренцию.

«Во-вторых, мы прекрасно понимаем, с какого уровня людьми он конкурирует. И даже если он выходит эпизодически на поле, это уже говорит об уровне, который должен быть оценен нами. А в ближайших матчах мы сможем проверить, на что Денис способен».

Слуцкий считает, что каждый футболист должен в первую очередь думать о своем игровом времени.

«Я советую любому футболисту, что ему нужно иметь игровое время. Вор должен сидеть в тюрьме, а футболист – играть в футбол. Это естественно, но, к сожалению, не всегда получается».

В нынешнем сезоне Черышев по два раза выходил на замену в матчах Примеры и Лиги чемпионов.