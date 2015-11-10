Тарасов: «Сроки восстановления меня немного подвели»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал о том, когда вернется к полноценным тренировкам.

«Сейчас тренируюсь по индивидуальной программе. Хотел вернуться к матчу с «Бешикташем», но сроки меня немного подвели.

Две недели очень мало для такой травмы. Уже после игр сборных начну тренироваться в полную силу», – сказал Тарасов.

Напомним, что полузащитник сборной России не смог доиграть матч 12-го тура РФПЛ со «Спартаком», так как получил травму колена в середине первого тайма.