Тарасов: «Сроки восстановления меня немного подвели»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал о том, когда вернется к полноценным тренировкам.
«Сейчас тренируюсь по индивидуальной программе. Хотел вернуться к матчу с «Бешикташем», но сроки меня немного подвели.
Две недели очень мало для такой травмы. Уже после игр сборных начну тренироваться в полную силу», – сказал Тарасов.
Напомним, что полузащитник сборной России не смог доиграть матч 12-го тура РФПЛ со «Спартаком», так как получил травму колена в середине первого тайма.
Источник: «Матч ТВ»