Кришито не сыграет с Бельгией и Румынией

Главный тренер сборной Италии Антонио Конте объявил состав своей команды на предстоящие товарищеские матчи против Бельгии и Румынии. Стоит отметить, что защитник «Зенита« Доменико Кришито в этот раз не был приглашен в национальную команду своей страны.

Вратари: Буффон («Ювентус»), Паделли («Торино»), Перин («Дженоа»), Сирину («ПСЖ», Франция);

Защитники: Ачерби («Сассуоло»), Антонелли («Милан»), Астори («Фиорентина»), Барцальи, Бонуччи, Кьеллини (все – «Ювентус»), Дармиан «(Манчестер Юнайтед», Англия), Де Шильо («Милан»), Де Сильвестри («Сампдория»);

Полузащитники: Бонавентура («Милан»), Кандрева («Лацио»), Черчи («Милан»), Эль-Шаарави («Монако», Франция), Флоренци («Рома»), Джаккерини («Болонья»), Маркизио («Ювентус»), Монтоливо («Милан»), Пароло («Лацио»), Сориано («Сампдория»);

Нападающие: Габбьядини («Наполи»), Эдер («Сампдория»), Окака Чука («Андерлехт», Бельгия»), Пелле («Саутгемптон», Англия), Дзадза («Ювентус»).