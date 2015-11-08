Черевченко: «Был план сыграть вторым номером»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко прокомментировал результат матча против «Зенита» (2:0).

– Перед матчем много разговаривали с ребятами. Было видно, что после «Бешикташа» сил осталось мало. Психологически – наоборот все в норме. Сегодня команда отдавалась полностью. Вообще, к ребятам нет вопросов по всему сезону. Даже после «Кубани» их не было. Команда преподнесла подарок ко дню рождения Ольги Юрьевны. Но при этом я думаю, что свой гол «Зенит» все равно заслужил – у них были неплохие моменты.

– «Ужас» конца октября закончился?

– Ужас? Никакого ужаса не было. Можно назвать это несчастным случаем. Матч с «Кубанью»? Бывает такое, что у одной команды залетает все, а у другой ничего не залетает. Я пересматривал ту игру – счет должен был быть 8:6 в нашу пользу. Но тем и интересен футбол...

– Какой план был на игру?

– План есть перед каждой игрой, и ребята этот план выполняют. Сегодня был план сыграть вторым номером. Что у нас лучше всего и получается.