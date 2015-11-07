Гамула: «Считаю, что Бердыев – лучший тренер в России»

Главный тренер молодeжного состава «Ростова» Игорь Гамула поделился своим мнением о матче 15 тура чемпионата России «Урал» – «Ростов», который завершился победой гостей со счетом (2:1).

«Игра была очень сложной для обоих клубов. Погодные условия, очень тяжелое поле. Видно было, что футболисты скользят. Очень тяжело было игрокам стоять на ногах. Но футбол, все равно, получился очень боевым. Терпение «Ростова» принесло свои плоды. «Ростов» тем и славится сейчас, что терпит.

Сразу видно, что ребята играют с желанием и настроением. Ни у кого нет безразличия. У команды подобрался очень хороший коллектив. Это приносит свои плоды и результаты. Второе место «Ростова» — в первую очередь заслуга Бердыева. Он сумел все выстроить. Считаю, что Бердыев является лучшим тренером в России», – заявил Гамула.