Яровинский: «Не отправляйте Игнашевича и Березуцкого на пенсию»

Глава селекционного отдела московского ЦСКА Олег Яровинский прокомментировал ситуацию с продлением контракта Виктора Васина, а также отметил футбольное долголетие защитников армейцев Василия Березуцкого и Сергея Игнашевича.

– Васин со временем может заменить кого-то из связки Василий Березуцкий – Сергей Игнашевич?

– Меня искренне удивляет ситуация, что вся футбольная общественность хочет видеть новые лица и пытается отправить на пенсию Василия и Сергея. Это российская особенность – смотреть не на уровень футболиста, а на его паспорт. Эти игроки не просто соответствуют, а уже на протяжении 15 лет играют на таком уровне, что близко никого к себе не подпускают. Давайте радоваться этому. ЦСКА следует следующему принципу – если есть в клубе хороший игрок, будь из школы, молодежки, основы, то с ним мы продлеваем контракт. И не с целью списать кого-то в утиль сейчас, а с тем, что хороших футболистов мало в одной команде не бывает.