Черевченко: «Не обращаем внимания на слухи об интересе других команд к Ниассу»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко заявил, что в команде не обращают внимания на слухи об интересе других клубов к форварду красно-зеленых Умару Ниассу.

«Ниасс действительно играет здорово, так что слухи об интересе других команд меня не удивляют. Но внимания на это мы не обращаем. Ниасс – игрок «Локомотива». Он горит желанием приносить пользу команде», – сказал Черевченко.

Трансферная стоимость сенегальского нападающего согласно Transfermarkt составляет 5 миллионов евро.