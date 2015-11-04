Локадия: «Раньше смотрел Лигу чемпионов только по телевизору, теперь я здесь забиваю»

Нападающий ПСВ Юрген Локадия после домашней победы над «Вольфсбургом» (2:0) в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов остался доволен своей игрой отметив, что не испытывал ранее подобные чувства. Напомним, 21-летний форвард забил свой первый гол в ЛЧ.



«Сейчас испытываю невероятные чувства. Я еще молод и не испытывал ничего подобного ранее, поэтому нынешнее состояние особенное. В эпизоде с забитым мячом я решил пробить в ближний угол, поскольку ранее я бил в дальний и голкипер отразил мой удар, это игры разума. Когда мяч залетел в сетку, трудно описать свои чувства. В прошлом я смотрел Лигу чемпионов только по телевизору, теперь сам забил в этом турнире», – сказал Локадия.

После четырех туров Лиги чемпионов ПСВ, набрав шесть очков, находится на втором месте в группе. Возглавляет таблицу «Манчестер Юнайтед» с семью баллами.