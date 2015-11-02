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    Семин: «У «Спартака» и «Урала» игроки одного уровня»

    Экс-тренер сборной России Юрий Семин поделился своими впечатлениями от матча «Спартак» - «Урал» (0:1).

    «Надо реально смотреть на вещи. Вы думаете, этот "Спартак" готов бороться за чемпионское звание? Не готов. Сегодня "Спартак" по своему составу и КПД не та команда, которая может бороться за золотые медали. Никак. В первую очередь им надо усилиться. Что касается Аленичева и тех, кто с ним работает, то нужно потерпеть. Хотя понятно, что в "Спартаке" долго терпеть не будут. Тут никто не даст наигрывать молодых игроков. В „Спартаке“ победа нужна в каждом туре.

    В "Урале" игроки очень достойные, ничуть не хуже спартаковских, одного уровня. Наверное, сегодня "Урал" был лучше подготовлен в физическом плане. Вот они и победили. Вы помните то время, когда "Спартак" всех обыгрывал? Помните, какая там оборона была? Сравните тот состав с этим. Нужно сыгрываться.

    У команды такая мощная аудитория. Нужно учитывать ответственность перед болельщиками. Такие баннеры, такая красота! Наверное, в Европе такое есть только у „Галатасарая“ и дортмундской „Боруссии“. Нужно отдать должное болельщикам „Спартака“, они поддерживают команду в любой ситуации», - заявил Семин

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.11.2015 01:27
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      valiva 2 ноября 2015, 12:12

      с таким составом..-у аленя нет будущего...!

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      Рейтинг: +26835

      slavutiq70 > valiva 2 ноября 2015, 23:39

      А что у Ростова состав сильней???А они на втором месте,,,,А у Карпина состав сильней был????А он трижды медали брал!!!!!

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      Рейтинг: +18

      Стрельцов и Яшин лучшие 2 ноября 2015, 02:53

      Нужно учитывать ответственность перед болельщиками, только для них и себя должны играть

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